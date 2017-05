Pub

Nas perguntas feitas às três finalistas, McCullough respondeu a uma questão sobre o direito de acesso a cuidados de saúde

Uma cientista de 25 anos foi coroada vencedora do concurso Miss EUA no domingo, o segundo ano consecutivo em que a concorrente da capital, Washington DC, ganha a competição, este ano disputada em Las Vegas.

Kara McCullough, que tem uma licenciatura em Química e trabalha na Comissão Reguladora do Nuclear dos EUA, ficou à frente da concorrente de Nova Jérsia, Chhavi Verg, e da concorrente do Minnesota, Meridith Gould, as outras duas finalistas.

Nas perguntas feitas às três finalistas, McCullough respondeu a uma questão sobre o direito de acesso a cuidados de saúde, sobre se é um direito ou um privilégio, tendo respondido que este é um privilégio para as pessoas que têm empregos e que é preciso dar oportunidade para as pessoas terem empregos e acesso a cuidados de saúde. A resposta atraiu algumas críticas em plataformas como o Twitter, mas também teve defensores.

McCullough disse ainda que não se autodenomina feminista, preferindo "igualdade", antes de acrescentar: "Mulheres, somos tão iguais quanto os homens, especialmente no local de trabalho".

McCullough vai representar os EUA no concurso anual Miss Universo.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.