Para assinalar um ano da morte do marido, Céline Dion partilhou um vídeo nas redes sociais com alguns dos melhores momentos de René Angélil

A 14 de janeiro de 2016, Céline Dion perdeu o marido, René Angélil, para um cancro na garganta. Um ano após a morte, a artista canadiana decidiu homenageá-lo com uma montagem dos melhores momentos dele em vida.

Fotografias de infância, vídeos do casamento e de momentos ternurentos passados com os filhos recheiam esta sequência de imagens de dois minutos e meio, partilhada por Céline no Facebook.

O produtor e manager morreu aos 73 anos, depois de uma longa batalha contra o cancro. Com a intérprete de My Heart Will Go On, foi pai de três rapazes: René Charles, agora com 15 anos, e os gémeos Eddie e Nelson, de seis.

Recorde-se ainda que, dias depois de ver morrer o marido, a cantora de 48 anos perdeu também de forma abrupta o irmão, Daniel Dion, vítima de cancro aos 59 anos.

Nesse mesmo ano, voltou a ser atormentada pela doença, já que um dos cunhados, Guy Poirier, marido da irmã Liette, foi internado num centro de cuidados paliativos, onde ficou a saber que as células cancerígenas já se tinham alastrado aos pulmões, cérebro e ossos.