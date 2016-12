Pub

ATUALIZADA às 2:00. A atriz famosa pelo papel de Princesa Leia na Guerra das Estrelas estava num voo entre Londres e Los Angeles. Irmão diz que o seu estado de saúde está estacionário

A atriz norte-americana Carrie Fisher foi esta sexta-feira internada de emergência num hospital de Los Angeles após ter sofrido um ataque cardíaco grave durante um voo entre Londres e Los Angeles, noticia o site especializado TMZ.

O jornal LA Times adiantou mesmo que a atriz foi internada em "estado crítico". Algumas horas depois, o irmão de Carrie, Todd Fisher, disse à Associated Press que ela já se encontrava "estável", sem no entanto adiantar mais pormenores.

O LA Times divulgou o áudio das comunicações entre o voo 935 da United Airlines e a torre de controlo no momento em que o comandante do aparelho avisa que tem uma emergência médica a bordo.

Neste áudio ouve-se o comandante a descrever "a paciente" como estando "inconsciente" e afirmar que o pessoal a bordo a estava a assitir.

Fisher, 60 anos, famosa pelo seu papel como Princesa Leia na saga Star Wars / A Guerra das Estrelas, teve de ser assistida durante o voo, tendo sido submetida a massagens cardíacas, segundo a mesma fonte.

O acidente vascular ocorreu cerca de 15 minutos antes de o aparelho ter aterrado no aeroporto internacional de Los Angeles e a atriz foi depois transportada de emergência para um hospital local.

A atriz andava em digressão a promover o seu livro, autobiográfico, em que relembra o período das filmagens do primeiro filme da saga A Guerra das Estrelas.

Filha da atriz Debbie Reynolds e do cantor e entertainer Eddie Fisher, Carrie regressou no ano passado ao papel que a atirou para o estrelato no Episódio VII de A Guerra das Estrelas, O Despertar da Força, realizado por J.J. Abrams.

Já rodou também o Episódio VIII da saga -- ainda sem título conhecido - que se encontra em pós-produção. Com realização de Rian Johnson, o filme tem estreia prevista para dezembro de 2017.