Carolina Deslandes já sabe o sexo do bebé

A cantora portuguesa vai ter mais um menino. Mãe de Santiago, de seis meses, Carolina Deslandes brincou com o facto de na sua vida passarem a existir três rapazes. "Tenho dois rapazes que me enchem o coração de alegria. Ah, disse dois rapazes? Tenho três. O terceiro está a caminho. Estamos à tua espera", escreveu no Instagram, onde publicou uma imagem do pequeno Santiago e do companheiro e pai dos seus filhos, Diogo Clemente.

Durante esta segunda gravidez, a jovem de 25 anos optou por fazer uma pausa na sua carreira em prol da sua saúde e bem-estar. Um cenário "pouco comum", referiu há dias ao anunciar o seu afastamento dos palcos. "Desta vez decidi por pause nos concertos e viver a minha gravidez com a calma e o cuidado que requer, porque é muito próxima [da anterior] e tenho de me cuidar. Não parei de fazer canções nem de escrever, porque isso é a minha vida, mas parei de tocar por uns tempos", anunciou.

Carolina Deslandes e Diogo Clemente estão noivos desde o final de dezembro passado. O pedido de casamento foi feito pelo também músico uma semana depois de a cantora saber que estava grávida. "Fiquei noiva do grande amor da minha vida, pai dos meus filhos, ao lado dos túmulos de Pedro e Inês. Obrigada 2016, obrigada meu amor. Sou oficialmente a mulher mais feliz do mundo", declarou na altura.