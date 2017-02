Pub

Cantora anunciou a gravidez nas redes sociais

Beyoncé anunciou esta quarta-feira que está grávida de gémeos. A cantora norte-americana usou as redes sociais para divulgar a notícia de que a família Carter foi "duplamente abençoada" e publicou uma fotografia em que aparece de lingerie.

A barriga de grávida já se faz notar e Beyoncé diz estar "incrivelmente grata". "Nós gostaríamos de partilhar o nosso amor e felicidade. Fomos duplamente abençoados. Estamos incrivelmente gratos pela nossa família aumentar por dois e agradecemos pelos vossos desejos de felicidade", escreveu a cantora de 35 anos.

A publicação de Beyoncé no Instagram recebeu mais de dois milhões e 500 mil gostos em menos de uma hora e a notícia da sua gravidez tornou-se o assunto mais falado no Twitter a nível mundial.

Beyoncé e o marido, o rapper e empresário Jay-Z, já têm uma filha de cinco anos, a Blue Ivi.

Milhares de pessoas deram os parabéns a Beyoncé pelas redes sociais e já começaram as discussões sobre os possíveis nomes dos filhos do casal mais famoso do mundo do hip hop, antes ainda de ser revelado o sexo das crianças.

Beyoncé e Jay-Z estão juntos desde 2002 e casaram-se em 2008, numa cerimónia discreta.

O anúncio da primeira gravidez de Beyonce, em 2011, também teve um forte impacte nos fãs. A cantora mostrou a barriga de grávida pela primeira vez num concerto nos MTV Video Music Awards, surpreendendo a todos.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.