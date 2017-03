Pub

Galã de Vereda Tropical e Guerra dos Sexos, dos anos 80 e 90, aproveita o verão carioca para experimentar novo negócio. Mas, aos 64 anos, diz que a carreira na televisão ainda não acabou

Mário Gomes, galã de telenovelas dos anos 80 e 90 do século passado como "Vereda Tropical" ou "Guerra dos Sexos" e de dezenas de outros folhetins da TV Globo e de outras emissoras brasileiras, está a aproveitar o fim do Verão no Rio de Janeiro para vender hambúrguer e sanduíches numa praia na região da Barra da Tijuca.

"Estou a fazer uma experiência, a preparar-me para investir em food truck", disse ao jornal Extra o ator, hoje com 64 anos, à espera para gravar a terceira temporada da série da HBO "Magnífica 70". A seu lado, o filho de 10 anos, João, que toca viola para os clientes.

"Ainda não tenho uma clientela fixa mas fico aqui tomando uma cachaça e vendo a praia", disse ainda Gomes. Numa reportagem do Extra, o ator diz que não desistiu da carreira e que vai dar um curso em breve no Polo de Cinema e Vídeo sobre como criar o próprio canal de televisão.