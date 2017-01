Pub

Angelina Jolie passou o dia de Ano Novo com três dos seis filhos que tem em comum com Brad Pitt. A atriz escolheu uma estância de ski no Colorado para as férias

O dia de Ano Novo de Angelina Jolie e três dos seis filhos da atriz com Brad Pitt foi passado a praticar esqui, numa estância em Crested Butte, no estado norte-americano do Colorado. Também outros familiares de Jolie acompanharam a estrela de Hollywood e os filhos na viagem até ao sudoeste dos Estados Unidos.

Os filhos que viajaram com a mãe terão sido Zahara, Knox e Vivienne, avança o britânico Daily Mail, que conta ainda que a atriz arrendou uma mansão de seis quartos, alegadamente avaliada em 3,8 milhões de euros.

Algumas das imagens divulgadas na imprensa mostram que a atriz e a restante família tiveram aulas de esqui.

Angelina Jolie e Brad Pitt divorciaram-se no ano passado depois de a norte-americana de 41 anos ter pedido a separação. O antigo casal tem, desde então, discutido os termos da custódia das seis crianças, com vários avanços, recuos e acusações de parte a parte a marcarem o processo.