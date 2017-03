Pub

O ator espanhol confessou que os problemas de saúde que teve foram mais graves do que fez crer

Antonio Banderas confessou hoje que sofreu um ataque cardíaco a 26 de janeiro. O ator espanhol quer desvalorizar o assunto, mas admite que ainda está a recuperar.

"Sofri um ataque de coração a 26 de janeiro. Foi um ataque bom, que não foi muito grave e estou em período de recuperação", afirmou em Málaga, Espanha, sua cidade natal, onde regressa anualmente para um festival de cinema e onde foi homenageado. "É algo que acontece todos os dias a muita gente. Não queria que se desse mais importância a isto do que ao resto", disse, citado pelo jornal ABC.

Banderas admitiu que o seu ritmo de vida nas últimas décadas foi prejudicial para a sua saúde. "Cruzei o Atlântico sete vezes num ano, era viciado no trabalho. Mas agora estou muito bem e com vontade de voltar", garantiu.

Este ano, o estado de saúde de Antonio Banderas foi notícia por duas vezes. Primeiro, em janeiro, quando se encontrava em Surrey, Inglaterra, tendo sido hospitalizado com dores no peito. Depois, no início desta semana, em Genebra, na Suíça.

O ator desvalorizou ambos os episódios, dizendo que haviam sido apenas sustos.