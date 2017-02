A passadeira vermelha da noite mais esperada do ano cinematográfico

Pub

Atores, atrizes e realizadores desfilam esta noite pela passadeira vermelha que dá acesso ao Teatro Dolby, em Los Angeles.

A cerimónia de entrega dos Óscares é uma das mais aguardadas do ano cinematográfico e o desfile das estrelas de Hollywood pela passadeira vermelha que dá acesso ao Teatro Dolby, em Los Angeles, já começou.

A cerimónia será conduzida por Jimmy Kimmel e espera-se que seja recheada de mensagens políticas para Donald Trump. Uma das artistas mais críticas em relação ao presidente dos Estados Unidos tem sido Meryl Streep, que tem aproveitado as galas realizadas nas últimas semanas para atirar farpas ao chefe de Estado.

Streep, uma das nomeadas para a estatueta de Melhor Atriz, dividirá o protagonista nesta categoria com Emma Stone, Isabelle Huppert, Ruth Negga e Natalie Portman, que justificou a sua ausência desta 89ª edição dos Óscares com o seu avançado estado de gravidez.

Entre a lista das principais categorias estão La La Land: Melodia de Amor, Manchester by the Sea, Moonlight, O Primeiro Encontro, Hell or High Water - Custer o Que Custar, Lion: A Longa Estrada para Casa, Elementos Secretos, O Herói de Hacksaw Ridge e Vedações para Melhor Filme e Damien Chazelle (La La Land: Melodia de Amor), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea), Barry Jenkins (Moonlight), Denis Villeneuve (O Primeiro Encontro) e Mel Gibson (O Herói de Hacksaw Ridge) para Melhor Realizador.

O Óscar de Melhor Ator será entregue a Casey Affleck, Denzel Washington, Viggo Mortensen, Ryan Gosling ou Andrew Garfield.

