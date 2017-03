Pub

Balão que caiu em zona rural levou agricultores a pensaram que era um objeto de outro mundo

Um balão da Google caiu este domingo na Colômbia, levando os agricultores e habitantes do município de San Luis, em Tolima, a acreditarem que se tratava de uma nave espacial ou outro objeto extraterrestre.

"Ao cair deitava fumo e derramava um líquido estranho", contou um agricultor ao jornal local El Tiempo. "Eu tive muito medo e todos pensámos que era uma visita do além", disse outro.

"Não é um satélite como se tem dito, é um equipamento tecnológico da Google que se move e se mantém no espaço com um balão", explicou o comandante da polícia de Tolima. "Provavelmente o balão avariou-se e caiu", continuou Jorge Esguera, acrescentando que a polícia já investigou o pesado aparelho.

A explicação das autoridades acalmaram os ânimos no local, pois a população estava convencida que o dispositivo "era um óvni ou restos de uma nave espacial".

O balão foi desenvolvido pela X, uma empresa da Google, e faz parte do Projeto Loon. Com este projeto, a Google quer aumentar o sinal de internet nas zonas mais rurais do mundo, melhorando o acesso em geral. Ainda não foi esclarecido o que terá provocado a queda do equipamento.

Não é a primeira vez que este equipamento sofre um grave problema técnico. Em fevereiro de 2016, um destes balões caiu em Sri Lanka, segundo a BBC.

