Cerca de duas dezenas de cidades chinesas estão em alerta laranja devido à poluição e outras duas dezenas em alerta vermelho

Um vídeo gravado em Pequim mostra o smog a invadir a cidade: o time-lapse condensa 20 minutos em 12 segundo dando uma visão clara do problema que afeta a capital chinesa, em alerta laranja devido à poluição do ar.

O vídeo foi gravado por Chas Pope, um britânico, e partilhado no YouTube na segunda-feira.

Mas não é só Pequim: cerca de duas dezenas de cidades estão em alerta laranja devido à poluição e outras duas dezenas em alerta vermelho. No total, 72 cidades chinesas têm em vigor algum tipo de alerta por poluição atmosférica.

A emissão dos alertas é acompanhada por diferentes níveis de restrições para o trânsito, escolas, atividade das indústrias ou obras de construção.

A região de Pequim-Tianjin-Hebei, no nordeste, estendeu o seu alerta até à noite de sábado, anunciou hoje o Ministério de Proteção Ambiental. Em alguns locais dessa região, a poluição vai chegar a níveis "muito graves" com concentrações de partículas PM 2,5 (as mais perigosas) até 300 microgramas por metro cúbico (a Organização Mundial de Saúde recomenda um nível máximo de 25).

A poluição do ar é um problema sério na China, sobretudo no outono e inverno, devido à alta dependência do país da queima de carvão para produção de energia e produção industrial.

Com Lusa

