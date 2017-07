Pub

Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas pede às autoridades venezuelanas para "cessar o uso de força excessiva"

O Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos acusou esta segunda-feira a Venezuela de "continuar a violar" o direito à liberdade de reunião e de dispersar de forma "violenta" as manifestações.

Numa nota enviada à agência de notícias espanhola EFE, o organismo da ONU expressou a sua preocupação porque "as autoridades venezuelanas continuam a violar o direito de reunião pacífica ao dispersar de forma violenta as manifestações".

O Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas instou as autoridades venezuelanas "a cessar o uso de força excessiva para reprimir as manifestações" e reiterou a necessidade do respeito pelo princípio da liberdade de reunião pacífica.

Além disso, o organismo pediu a todas as partes envolvidas na crise venezuelana que não façam uso da violência para expressar as suas opiniões e posicionamentos políticos.

O Escritório do Alto Comissário "lamentou" a morte de cerca de uma dezena de pessoas no domingo, durante a realização das eleições para a Assembleia Constituinte.

"Fazemos um apelo para que essas mortes sejam investigadas de forma rápida, eficaz e independente e pedimos a total cooperação do Governo com as investigações", referiu o organismo.

Além disso, o Escritório também referiu os registos de casas que as forças de segurança realizaram no fim de semana, considerando a ação "preocupante" e apelou às autoridades que garantam que as forças de segurança "parem com esta prática ilegal".

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela anunciou hoje que 8.089.320 pessoas votaram, no domingo, nas eleições para a Assembleia Constituinte, enquanto a oposição afirmava, a escassas horas do fecho previsto das urnas, que a participação era de 12%.

Pelo menos dez pessoas morreram, na sequência de confrontos, durante a jornada eleitoral, indicou o Ministério Público venezuelano.

A convocatória para a eleição foi feita a 01 de maio pelo Presidente, Nicolás Maduro, com o principal objetivo de alterar a Constituição em vigor, nomeadamente os aspetos relacionados com as garantias de defesa e segurança da nação, entre outros pontos.

A oposição venezuelana acusa Nicolás Maduro de pretender usar a reforma para instaurar no país um regime cubano e perseguir, deter e calar as vozes dissidentes.

Mais de cem pessoas foram mortas nos protestos antigovernamentais que têm agitado a Venezuela desde o passado dia 01 de abril.