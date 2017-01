Pub

Uma vaga de frio acompanhada de fortes tempestades matou duas mulheres na Europa, na Albânia e em França, onde mais de 330.000 casas estiveram sem eletricidade na noite de quinta-feira para hoje.

Na Albânia, uma mulher de 61 anos foi encontrada morta na quinta-feira diante do seu prédio em Saranda (sul), segundo a polícia. O balanço agora é de oito mortos no país desde sábado.

No total, a intempérie já causou a morte de mais de 60 pessoas desde o passado fim de semana.

A "tempestade invernal extremamente violenta", denominada Egon, que afeta a França desde a noite de quinta-feira provocou hoje a queda de uma árvore que matou uma mulher de 43 anos, segundo a polícia.

A falta de eletricidade também causou o bloqueio de um comboio de alta velocidade na zona de Somme (norte da França) e os ventos violentos obrigaram a transferir mais de um milhar de pessoas.

No Reino Unido, grandes marés e mau tempo levaram a agência ambiental a emitir 12 alertas de grave risco de inundação e uma centena de soldados foram mobilizados para ajudar a população. A cidade de Jaywick recebeu ordem de evacuação, embora os habitantes estejam relutantes em abandonar as suas casas.

Na Alemanha, a tempestade Egon causou prejuízos em diversas regiões do país, onde são esperados hoje fortes nevões, enquanto na Bélgica vários milhares de habitações ficaram sem eletricidade durante a noite, nomeadamente na região de Namur.

As administrações das zonas costeiras na Holanda preparam-se para enfrentar o esperado alto nível das águas, tendo as eclusas sido fechadas em numerosos locais do litoral. Também é possível que seja encerrada a Maeslantkering, a grande barragem a jusante do porto de Roterdão.

A tempestade causou ainda perturbações no tráfico ferroviário no norte da Suíça, enquanto na cidade grega de Volos (centro) os habitantes estão sem água pelo segundo dia consecutivo.

No norte da Grécia as temperaturas mantêm-se abaixo de zero, chegando aos 15 graus negativos em localidades como Orestiada, o que dificulta o regresso à normalidade de Salónica, a segunda cidade do país, onde muitas escolas continuam fechadas.

