Donald Trump vai passar o ano no seu resort de Mar-a-Lago, na Florida

Presidente eleito dos Estados Unidos deixou mensagem no Twitter.

"Feliz Ano Novo a todos, inclusive aos meus muitos inimigos e aos que lutaram contra mim e perderam de tal forma que nem sabem o que fazer. Love!", escreveu Donald Trump no Twitter.

Uma estranha mensagem numa época em que os votos são geralmente de paz. E que se pode dirigir tanto a Hillary Clinton, a rival democrata que derrotou a 8 de novembro, como ao presidente Barack Obama, que nos últimos dias decidiu impor sanções a diplomatas russos, retaliando contra o alegado ataque informático contra a sede dos democratas durante a campanha.

Esta atitude de Obama contrasta com a lua-de-mel entre Trump e Vladimir Putin. De tal forma que o presidente russo decidiu congelar a sua resposta à expulsão dos diplomatas russos, enquanto espera pela chegada de Trump ao poder, a 20 de janeiro.

Trump vai passar o ano no seu resort de Mar-a-Lago, na Florida, tendo vendido centenas de bilhetes a 500 dólares cada para uma festa que contará com a presença do presidente eleito e da família.