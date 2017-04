Pub

A uma semana de completar cem dias na Casa Branca, Donald Trump é o presidente americano mais impopular da história recente.

Sondagem divulgada pelo The Washington Post e da cadeia de televisão ABC mostra que apenas 42% dos inquiridos apoia as políticas de Donald Trump, o pior resultado nos piores resultados desde a presidência de Dwight D. Eisenhower, que esteve na Casa Branca entre 1953 e 1961. Em sentido oposto, são 53% que se mostram críticos do atual presidente.

Até agora, o pior resultado era o do presidente democrata Bill Clinton, que era criticado por 39% em abril de 1993. Quanto a Barack Obama eram apenas 26% a desaprovarem as suas políticas nos primeiros cem dias. Em contrapartida, a sua taxa de aprovação era de 69%.

A seis dias de completar cem dias na Casa Branca, Trump pode apenas contar com o largo apoio dos partidários da primeira hora - 94% - e entre o eleitorado republicano - 84%. Entre os seus eleitores, 2% afirmam lamentar terem votado em Trump enquanto 96% continua a apoiá-lo e admite votar nele para um segundo mandato. Um dado a reter: quando interrogados, entre os eleitores de Hillary Clinton apenas 83% se afirma pronto a votar novamente na candidata democrata derrotada em novembro de 2016 pelo multimilionário republicano.