Presidente americano ordenou retaliação ao ataque com gás sarin que vitimou crianças

Os Estados Unidos lançaram esta madrugada (hora de Lisboa) um ataque com mísseis à Síria, visando alvos militares do regime de Bashar al-Assad.

Segundo o Pentágono, foram lançados pelo menos 59 mísseis de cruzeiro Tomahawk de navios de guerra no Mediterrâneo, visando a base aérea al-Shayrat, na província de Homs, de onde se pensa ter partido o ataque do início da semana com armas químicas.

Nesse ataque, mais de 70 pessoas morreram, muitas delas crianças.

Donald Trump afirmou, em comunicado, ter "ordenado uma ação militar à base aérea da Síria de onde foi lançado o ataque químico".

"É do interesse vital para a segurança nacional dos Estados Unidos impedir e parar a proliferação do uso de armas químicas", justifica o presidente norte-americano, para quem "anos de tentativas para mudar o comportamento de Assad falharam, de forma dramática".

Cerca de duas horas após a ação militar americana o governador da província de Homs, Talal Barazi, reagiu dizendo, na televisão, que esta decisão só serve os propósitos dos terroristas, noticia a Reuters.

Este responsável afirmou que a base aérea em causa era utilizada para apoiar as ações do regime Síria contra o Estado Islâmico.

Esta decisão do presidente Trump poderá agravar as suas relações com a Rússia, uma vez que ainda esta quinta-feira o regime de Vladimir Putin afirmara que não havia provas de que Assad tivesse usado armas químicas, dizendo mesmo ser "inaceitável fazer uma acusação infundada sem uma investigação detalhada e imparcial".