Governo britânico considera que se trata de uma "resposta apropriada" ao ataque com gás tóxico

O Governo britânico "apoia plenamente a ação dos Estados Unidos", que lançaram, na quinta-feira, um ataque contra o regime sírio, declarou hoje um porta-voz de Downing Street.

Estes ataques são "uma resposta apropriada ao ataque bárbaro com armas químicas realizado pelo regime sírio", afirmou o porta-voz do Governo de Theresa May.

O Reino Unido "está determinado a evitar um novo ataque" do regime de Damasco, sublinhou a mesma fonte.

Os Estados Unidos lançaram na quinta-feira um ataque com "59 mísseis" contra a base aérea de Shayrat, que está "associada ao programa" sírio de armas químicas e "diretamente ligada" aos "horríveis acontecimentos" de terça-feira, de acordo com um responsável da Casa Branca.

Pelo menos 86 pessoas morreram na terça-feira na localidade Khan Cheikhun, na província rebelde de Idleb, no noroeste da Síria.

De acordo com o governador de Homs, onde se situa a base de Shayrat, morreram cinco pessoas no bombardeamento norte-americano.