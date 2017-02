Pub

Militar disparou contra um homem armado com um machete. PM francês fala em "ataque de carácter terrorista"

Um militar francês disparou contra um homem que agrediu um outro soldado com um machete junto ao museu do Louvre, em Paris. O indivíduo terá tentado entrar no Carrousel du Louvre, o centro comercial subterrâneo localizado por baixo do museu, através do qual é possível aceder ao Louvre. O primeiro-ministro francês, Bernard Cazeneuve, já admitiu que se trata "visivelmente" de um "ataque de carácter terrorista".

O agressor, que de acordo com o responsável da polícia de Paris, Michel Cadot, proferiu ameaças e gritou Allahu Akbar (Deus é grande, em árabe), terá ficado gravemente ferido, depois de ter sido atingido no abdómen. Uma fonte indicou à agência Reuters que terão sido disparados cinco tiros.

De acordo com a BMFTV, o militar que foi atacado ficou ferido num braço. Segundo a mesma fonte, o suspeito queria entrar no centro comercial com duas malas (outras fontes falam de mochilas) e três militares barraram-lhe o acesso. Foi então que usou o machete contra um militar, tendo outro aberto fogo. A brigada de minas e armadilhas está no local e a BMFTV diz que não foram encontrados explosivos.

No Twitter, o Ministério do Interior francês fala de "acontecimento grave de segurança pública" junto ao Louvre, pedindo que seja dada prioridade à intervenção das forças de segurança. O acesso foi bloqueado pelas autoridades.

Uma porta-voz do museu disse à Reuters que o edifício foi fechado, mas não deu informações sobre a evacuação. Já o metro anunciou que, por segurança, a estação Palais Royal Musée do Louvre da linha 7 estava fechada ao público.

