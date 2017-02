Pub

Condições meteorológicas no sul da Europa estão a deixar alguns países do norte do 'velho continente' sem alfaces, brócolos e outros vegetais

As condições meteorológicas sentidas no sul da Europa estão a deixar alguns países do norte do 'velho continente' sem alfaces, brócolos e outros vegetais e vários supermercados do Reino Unido já começaram a racionar a venda destes produtos.

As condições meteorológicas adversas registadas nos últimos tempos no sul da Europa, como longos períodos de seca, chuvas fortes ou vagas de frio, estão a provocar uma quebra da oferta de produtos hortícolas, situação que está a afetar sobretudo os países importadores do norte da Europa.

Supermercados no Reino Unido estavam hoje a racionar o número de alfaces que cada pessoa podia comprar. Outros vegetais, como curgetes, brócolos e repolhos, também escasseiam há vários dias nas prateleiras das lojas britânicas.

Na rede social Twitter, foram divulgadas fotografias que mostravam caixas de legumes vazias nos supermercados e um cartaz informativo onde se podia ler: "Devido aos problemas meteorológicos contínuos em Espanha, há uma escassez de alfaces. Para proteger a disponibilidade para todos os clientes, estamos a limitar a compra a três [alfaces] por pessoa".

Citada pelas agências internacionais, a Federação Espanhola de Associações de Produtores Exportadores de Frutas e Legumes (FEPEX) afirmou que está a tentar manter o fornecimento aos mercados europeus.

Segundo a organização, a produção total de vegetais em Espanha está 30% abaixo dos níveis normais, devido às condições meteorológicas adversas sentidas nos últimos três meses.

O frio e a neve registados em janeiro atrasaram as novas plantações e, segundo a FEPEX, é pouco provável que os níveis de produção sejam recuperados até abril.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.