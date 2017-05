Pub

Não foi emitido alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 6,2 sacudiu hoje a ilha da Nova Bretanha, no nordeste da Papua Nova Guiné, sem que tenha sido emitido um alerta de tsunami.

De acordo com dados preliminares do Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, o epicentro foi a 10 quilómetros de profundidade e a 41 quilómetros de Rabaul, localidade com cerca de 3.900 habitantes na província da Nova Bretanha Oriental.

Em 1998, um sismo de magnitude 7,0 sacudiu o mar de Bismarck, na zona este do país, e originou uma onda gigante que destruiu dezenas de aldeias e matou mais de 2.200 pessoas.

A Papua Nova Guiné está situada no Anel de Fogo do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica que é sacudida por cerca de sete mil tremores de terra por ano, a maioria de intensidade moderada.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, 90% dos terramotos que ocorrem no mundo acontecem no Anel de Fogo do Pacífico.