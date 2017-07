Pub

Reação de Putin às sanções aprovadas pelo Congresso norte-americano

O presidente russo, Vladimir Putin, vai expulsar 755 diplomatas norte-americanos da Rússia, em retaliação das sanções económicas anunciadas sábado pelo Congresso dos EUA.

"Decidi que é tempo de mostrarmos que não deixaremos nada sem resposta", afirmou Putin numa entrevista televisiva, este domingo, de acordo com o New York Times. "Já estamos há muito tempo à espera de que algo [nas relações Rússia/EUA] mude para melhor, tínhamos esperança que a sutuação mudasse, mas ao que tudo indica isso não vai acontecer no futuro próximo", acrescentou.

A decisão vai mexer nas representações diplomáticas norte-americanas em Moscovo, São Petersburgo, Vladivostok e Yekaterinburg.

Segundo o site Politico, o Departamento de Estado americano não revela exatamente quantos diplomatas estão em território russo. Putin, na referida entrevista, afirmou que são mais de mil.