Impasse político durava há cinco meses. Nomeação de Saad-Eddine El Othmani foi divulgada pelo gabinete real

O rei de Marrocos, Mohammed VI, nomeou esta sexta-feira o antigo chefe da diplomacia marroquina Saad-Eddine El Othmani como primeiro-ministro, em substituição de Abdelilah Benkirane que não conseguiu formar governo após cinco meses de negociações.

A nomeação de Saad-Eddine El Othmani foi divulgada pelo gabinete real.

Psiquiatra de formação e figura do Partido Justiça e Desenvolvimento (PJD, islâmico), força partidária que liderou de 2004 a 2008, Saad-Eddine El Othmani assumiu a pasta dos Negócios Estrangeiros entre janeiro de 2012 e outubro de 2013.

Abdelilah Benkirane, atual secretário-geral do PJD, foi afastado na quarta-feira pelo rei marroquino.

À frente do governo desde a vitória histórica do PJD nas legislativas de 2011, no seguimento da Primavera Árabe (vaga revolucionária que abalou vários países do mundo árabe nesse ano), Abdelilah Benkirane ganhou as eleições legislativas em outubro de 2016 e foi reconduzido como primeiro-ministro.

No entanto, e após cinco meses de negociações intensas, não conseguiu formar uma coligação governamental.

Saad-Eddine El Othmani, que deixou a pasta da diplomacia marroquina em outubro de 2013 após uma remodelação governamental, era apontado pela imprensa local como o favorito para substituir Benkirane.