Mais uma rebelião de prisioneiros, desta vez em protesto contra a transferência de presos

A cidade brasileira de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, foi palco de vários ataques alegadamente em protesto contra a transferência de 220 presos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, após uma rebelião na prisão, na semana passada, que causaram 26 mortos, dos quais 15 decapitados.

Onze autocarros e um mini-bus utilizados para a transferência desses presos foram incendiados, enquanto um carro do governo estadual foi alvo de disparos. Isto além de várias ameaças enviadas para esquadras da polícia.

Segundo o major Eduardo Franco, assessor de comunicação da Polícia Militar, está a decorrer uma investigação para averiguar se estes ataques estão mesmo relacionados com a crise no sistema prisional do estado do Rio Grande do Norte.

Refira-se que a transferência de presos é uma tentativa do governo estadual retomar o controlo da Penitenciária.