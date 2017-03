Pub

Dinamarquês de 14 anos estava à procura de algo para um trabalho da escola

Daniel Kristiansen, um dinamarquês de 14 anos, e o seu pai, Klaus, descobriram, na sua quinta, os destroços de um avião alemão da II Guerra Mundial, juntamente com o cadáver do piloto.

A descoberta aconteceu em Birkelse, no norte da Dinamarca. "Fomos para o campo com um detetor do metais. Esperávamos encontrar alguns pratos ou outra coisa velha para o Daniel mostrar na escola", disse Klaus à CNN. Daniel precisava de fazer um trabalho escolar.

Em vez de pratos, encontraram bocados de um avião. O passo seguinte? Pedir uma escavadora emprestada ao vizinho e escavar cerca de oito metros.

"Primeiro apenas encontrávamos fragmentos de metal, mas depois começaram a vir pedaços de roupa e ossos. Foi como abrir um livro", acrescentou o pai de Daniel.

Klaus recordou ainda uma história, que o avô lhe contará, em como um avião havia caído naquela região durante a II Guerra Mundial. "Era novembro ou dezembro de 1944", diz. Recorda-se ainda de o avô dizer que aquando da queda estava a fazer bolachas com a sua avó. "Pensámos que era apenas uma boa história", acrescenta. Segundo se recorda, o avô contou também que o avião foi recolhido, na altura, pelos alemães.

O avô de Klaus tinha mesmo razão, e o que este encontrou com o filho Daniel foi mesmo um avião de guerra Messerschmitt, garante o superintendente da polícia local, Karsten Kristensen.

O curador do museu locam, que agora tem os pertences do piloto e os pedaços do avião, acredita que a sua equipa pode brevemente avançar com um nome.

"Encontrámos os documentos do piloto e achamos que temos um nome", afirma Torben Sarauw que também é o responsável de arqueologia no museu. Sarauw acredita que o piloto veio de uma base de treinos nazi em Aalborg, uma cidade nos arredores. Foi descoberto o fato do piloto, um chapéu e três preservativos. A carteira, que continha duas moedas dinamarquesas, tinha vales de refeição para a cantina da base de Aalborg.

"É uma descoberta bastante especial", afirma Torben Sarauw, que acredita que nunca nada deste género terá acontecido na Dinamarca.

Klaus Kristiansen espera que os parentes do piloto possam ser encontrados. "Talvez ele possa ter um funeral", afirma.

A embaixada alemã já foi informada da descoberta.