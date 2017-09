Pub

Pivô do canal do estado é uma heroína na Coreia do Norte

Ri Chun-hee é tida como o rosto e a voz da Coreia do Norte e é com certeza uma das norte-coreanas mais famosas do mundo. É ela que traz sempre as notícias mais importantes à população norte-coreana, sejam elas de louvar, como o lançamento de um míssil balístico ou a realização de um teste nuclear com sucesso, ou más, como a morte do supremo comandante Kim Jong Il, em 2011.

A pivô da KCTV, o canal do Estado e único onde passam notícias, é uma heroína no regime de Pyongyang. Anuncia sempre os grandes feitos do país com emoção e o público está habituado a vê-la vestida com um fato tradicional coreano - o hanbok - cor-de-rosa.

"A voz dela passou a ser tão apelativa, que sempre que dá as notícias os espectadores ficam emocionados", lia-se num perfil sobre Chun-hee publicado em 2009 numa revista do estado norte-coreano. "Quando Ri anuncia reportagens e comunicados, os inimigos tremem com medo", continuava o artigo da Chosun Monthly, citado pelo The Guardian.

Chun-hee nasceu em 1943 na cidade de Tongchong. Estudou artes performativas na Universidade de Teatro de Pyongyang e em 1971 começou a trabalhar na KCTV. Desde cedo o seu estilo de dar as notícias a distinguiu dos outros, e em três anos tornou-se a pivô chefe.

Em 1994, Chun-hee anunciou a morte de Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte, a chorar, e em 2011, quando morreu o filho Kim Jong-il, Chun-hee fez o mesmo. De ambas as vezes, a pivô trocou os fatos cor-de-rosa por trajes negros.

Um ano depois, em 2012, Chun-hee reformou-se, mas ainda aparece nas televisões quando o estado norte-coreano tem grandes notícias para dar ao povo, segundo o The Guardian.

Este fim de semana, Chun-hee apareceu nos ecrãs, de novo de cor-de-rosa, e revelou que o teste nuclear de domingo foi "um perfeito sucesso" e mais um passo para "completar a força nuclear do Estado", num tom de voz animado.

O anúncio foi feito horas depois de Seul e Tóquio terem detetado uma invulgar atividade sísmica na Coreia do Norte.

Na reforma, Chun-hee dedica-se a formar as próximas pivôs da KCTV, ensinando os mais novos. "Há agora muitas pivôs novas e bonitas e são melhores para aparecer perante os espectadores", explicou Chun-hee numa entrevista ao canal chinês CCTV, em 2012.

A mulher de 74 anos dá um conselho às próximas mensageiras do Estado: cada pivô deve adotar o seu próprio estilo para atrair os espectadores e adaptar a forma de dar as notícias conforme o conteúdo das mesmas.

Segundo a revista norte-coreana Chosun Monthly, Chun-hee leva uma vida luxuosa com o marido, os filhos e os netos em Pyongyang.