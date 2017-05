Pub

Ex-primeira dama disse que Trump não quer saber da saúde das crianças

A ex-primeira dama dos Estados Unidos Michelle Obama criticou a decisão de Donald Trump de reverter a medida que obrigava as escolas a servirem almoços saudáveis nas cantinas. "Pensem por que motivo alguém não se importa que os vossos filhos comam porcaria", disse Michelle, durante uma conferência sobre saúde em Washington.

Durante a presidência do marido, Michelle Obama deu a cara por campanhas que promoviam a saúde, nomeadamente a saúde infantil e a luta contra a obesidade. Um dos feitos da antiga primeira-dama foi conseguir que as escolas públicas servissem pratos com baixos níveis de sódio e mais cereais integrais.

Donald Trump anulou esta medida no início do mês, segundo o The Guardian.

"Nós temos muito trabalho pela frente, com certeza, mas temos de garantir que não deixamos que ninguém nos empurre para trás", disse a ex-primeira dama. Durante a conversa, Michelle não referiu o nome de Donald Trump.

"Temos de olhar para os motivos, sabem? Têm de parar e pensar: Porque não queres que os nossos filhos tenham comida saudável na escola? Qual é o teu problema", perguntou.

Michelle disse não compreender porque este assunto é "partidário" e "político" e pediu que as mães a oiçam, mesmo que não gostem dela. "Mães, pensem nisto. Tirem-me da equação. Gostem de mim, não gostem de mim, mas pensem por que motivo alguém não se importa que os vossos filhos comam porcaria", disse.

"Aqui está o segredo: se alguém está a fazer isto, não quer saber dos vossos filhos e nós temos de exigir que toda a gente se preocupe com as crianças", continuou. "Não se metam com as nossas crianças".

Nas redes sociais, Michelle foi bastante criticada por estas declarações, com utilizadores a dizerem que a comida que as escolas serviam antes era horrível e que as crianças não a comiam.

"Michelle Obama, isto é o que as crianças realmente pensam sobre os teus almoços", escreveu um utilizador que publicou uma imagem de comida no lixo no Twitter.

Outro utilizador disse que a comida que as escolas ofereciam consistia numa "massa mistério".

O secretário da agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue, disse que as medidas de controlo alimentar nas escolas foram revogadas porque as crianças não comiam o que lhes eram servido, segundo o The Guardian.