Pub

O VVD surge em primeiro nas sondagens à boca das urnas, com 31 deputados, à frente do CDA, com 19, os mesmos do PVV de Wilders e do D66.

Projeções do instituto Ipsos dão a vitória ao Partido Popular para a Liberdade e Democracia (VVD) do primeiro-ministro Mark Rutte, com 31 deputados (num total de 150). Em segundo lugar surgem três formações empatadas, entre elas o Partido para a Liberdade (PVV) de Geert Wilders, com 19 deputados. Não se confirma assim a ascensão do líder eurocético e islamofóbico que as sondagens chegaram a dar como vencedor.

Também em segundo lugar, com os mesmos 19 deputados, aparecem o Apelo Democrata Cristão (CDA) e os Democratas 66 (D66), liberais e progressistas.

O Esquerda Verde (GL) de Jesse Klaver, que aos 30 anos despertou as comparações com o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, ficaram em quinto lugar, com 16 deputados, à frente do Partido Socialista (SP), com 14.

O Partido Trabalhista (PvdA), atual parceiro de coligação do VVD de Rutte, passa de 38 deputados para 9.

As eleições na Holanda eram consideradas as primeiras a medir a força do populismo na Europa este ano, em que também haverá atos eleitorais em países como França, em abril e maio, e Alemanha, a 24 de setembro).

Os resultados finais oficiais só serão anunciados no dia 21 de março. Espera-se que as negociações para formar governo possam demorar vários meses, uma vez que serão necessários quatro ou cinco partidos para conseguir os 76 deputados que garantem uma maioria no Parlamento holandês. Até agora, o recorde é de 208 dias sem governo - em 1977. O mais rápido demorou dez dias, em 1948.

Às 19:45, tinham votado 74% dos 13 milhões de eleitores holandeses, contra 65% em 2012. Segundo o Dutch News, a participação pode mesmo chegar aos 80%. O número de eleitores é tão elevado que estavam a ser impressos mais boletins de voto em Amesterdão, Haia e Tilburgo.

O Partido Popular para a Liberdade e a Democracia (VVD, de direita), do primeiro-ministro Mark Rutte, liderava as intenções de voto, com o Partido da Liberdade, anti-islão e eurocético, de Geert Wilders, em segundo lugar nas sondagens.

As mesas de voto abriram às 07:30 locais (06:30 em Lisboa) e encerram às 21:00 locais (20:00 em Lisboa).