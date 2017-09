Pub

Xi Jinping lembra que "graças aos esforço conjunto de todos os países, a paz global reinou durante mais de meio século"

Uma sombra negra ameaça o mundo depois de mais de meio século de paz. Foi este o alerta deixado este domingo pelo presidente chinês Xi Jinping, sem, no entanto, fazer qualquer referência direta ao ensaio nuclear realizado por Pyongyang esta manhã, o sexto do país e o mais poderoso até ao momento.

Xi Jinping falava na cimeira dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China África do Sul), na cidade de Xiamen, na China. No discurso de 40 minutos, o presidente chinês referiu que "graças aos esforços conjunto de todos os países, a paz global reinou durante mais de meio século. Contudo, conflitos incessantes em algumas partes do mundo e pontos quentes estão a colocar desafios".

O presidente chinês nomeou as ameaças do terrorismo e dos ciberataques - "entre outros" -, mas não referiu a tensão na Coreia do Norte. E concluiu dizendo que a população mundial quer paz.

Na reação oficial ao ensaio nuclear, através de comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o governo chinês condenou "vigorosamente" o teste nuclear e desafiou o regime de Pyongyang a "parar de agravar a situação" com "gestos que não servem os seus interesses".

Do outro lado do Pacífico, o presidente norte-americano reagiu no Twitter, dedicando três mensagens ao tema, e numa delas realçou que o ensaio nuclear de Pyongyang é uma ameaça e embaraço para a China, "que está a tentar ajudar mas com pouco sucesso".