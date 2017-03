Pub

Entrevista ao historiador militar britânico Michael Jones

Historiador militar britânico, doutorado pela Universidade de Bristol, Michael Jones tem vários livros traduzidos para português. A Bizâncio, que agora edita este Depois de Hitler, deu chancela antes a O Cerco de Estalinegrado, A Retirada e Guerra Total - De Estalinegrado a Berlim.

Entrevistado pelo DN, conta como Hitler percebeu que a derrota nazi era inevitável, preferindo suicidar-se a ser julgado. O povo alemão, esse, sofreu muito no final da Segunda Guerra Mundial, com pilhagens, violações e assassínios.

Porque escolheu Hitler suicidar-se a 30 de abril de 1945? Negociar a rendição ou fugir eram já opções impossíveis para o líder nazi?

A 22 de abril de 1945 o Führer sofreu uma espécie de esgotamento durante uma reunião de ponto da situação no seu bunker subterrâneo próximo da chancelaria do III Reich em Berlim. E anunciou - pela primeira vez - que considerava a guerra perdida, e que estava decidido a permanecer na capital alemã para enfrentar o destino. As potências aliadas, ou seja, Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, não iriam, em qualquer caso, negociar com Hitler e estavam preparadas para apenas aceitarem a rendição incondicional da Alemanha. Notícias da execução de Benito Mussolini, que foi fuzilado e depois enforcado à vista de todos, juntamente com a amante Clara Petacci, chegaram ao bunker a 29 de abril, e causaram um forte impacto em Hitler, que optou por suicidar-se no dia seguinte em vez de enfrentar um julgamento e a inevitável execução. A sua derradeira preocupação, nas horas finais da vida, foi conseguir gasolina suficiente para destruir totalmente os seus restos físicos para que o seu cadáver nunca pudesse se exposto.

Qual era a qualidade da liderança alemã nos nove dias restantes de guerra depois da morte de Hitler, especialmente Dönitz?

O almirante Karl Dönitz era um fervoroso nazi, e a administração que ele formou em Flensburg, perto da fronteira dinamarquesa, depois da morte de Hitler - a qual existiu durante três semanas em 1945 -, estava determinada a espalhar a discórdia entre os Aliados. Num certo número de ocasiões esteve perto de o conseguir. Em retrospetiva, todo o grupo deveria ter sido preso de imediato - algo que os britânicos poderiam ter conseguido num par de dias se Churchill o tivesse ordenado.

Qual era a situação do povo alemão nesses dias finais da guerra?

Em maio de 1945 algumas partes da Alemanha permaneciam relativamente intocadas pela guerra, mas outras sofriam terrivelmente, tanto por causa dos bombardeamentos aéreos do Aliados como devido às incursões do Exército Vermelho, avançando do Leste. Quando os soldados soviéticos entraram no coração do III Reich, alguns envolveram-se numa terrível vingança pelas atrocidades que tinham sido cometidas no seu próprio país, e pilhagens, violações e assassínios de civis foram comuns durante algum tempo. Como resultado, houve um êxodo dos territórios presumíveis de cair sob controlo russo, com milhões de pessoas a fugirem para Ocidente, na direção de americanos e britânicos.

A confraternização entre os soldados americanos, e mais tarde britânicos, e os soviéticos foi sincera ou já estavam conscientes do futuro embate entre os dois campos ideológicos?

Sim, foi. Qualquer que fossem as tensões políticas e militares nos altos níveis de comando, os soldados e os oficiais subalternos reuniram-se uns com os outros de forma calorosa e com gratidão pela vitória conjunta sobre o fascismo - uma reação emotiva que ultrapassou qualquer barreira linguística.

Como reagiram os soldados aliados aos horrores dos campos de concentração nazis?

Entrevistei muitos libertadores desses campos da morte, e também membros das equipas médicas que vinham logo atrás deles, e todos tinham sido permanentemente aterrorizados pelos horrores que testemunharam. Como um deles escreveu para casa: "O que vi nos últimos dias vai afetar a minha personalidade para o resto da vida."

Que nação foi a grande responsável pela derrota nazi?

Todos os três grandes, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética, desempenharam um papel importante em assegurar a derrota dos nazis, mas sem dúvida a contribuição do povo soviético foi a maior. Os soviéticos suportaram os maiores horrores e sofreram as maiores perdas: 27 milhões de soldados e civis. Deveremos sempre recordar tal e estarmos gratos pelo seu sacrifício.