Filha do presidente colocou imagem com o pai e o primeiro-ministro canadiano na Sala Oval nas redes sociais

Não é a primeira vez desde que o pai foi eleito presidente, e certamente não será a última, mas há mais uma fotografia de Ivanka Trump a deixar os norte-americanos verdes de raiva.

A imagem foi colocada ontem nas redes sociais pela filha de Donald Trump, durante a visita do primeiro-ministro canadiano à Casa Branca: Ivanka sentou-se à secretária da Sala Oval, entre o pai e Justin Trudeau, para ser fotografada. Na legenda, escreveu: "Um ótimo debate com dois líderes mundiais sobre a importância de as mulheres terem um lugar à mesa".

Ivanka esteve efetivamente numa reunião onde foi discutida a desigualdade de género no mercado de trabalho, tendo garantido que ajudou a recrutar participantes para o encontro. Os EUA e o Canadá anunciaram entretanto que vão unir esforços para mudar a legislação em matérias especialmente relevantes para mulheres trabalhadoras, nomeadamente a licença de maternidade.

Porém, a partilha da foto nas redes sociais não foi bem recebida, porque muitos norte-americanos não gostaram de ver a filha de Trump no lugar do presidente e criticaram-lhe a pose. "A única coisa que não é repugnante nesta imagem é o Justin Trudeau. A Sala Oval da nossa nação não é a tua oportunidade fotográfica", criticou um internauta no Twitter. E houve quem acrescentasse que a Sala Oval não deveria ser "um acessório" para a filha do presidente.

Outros assinalaram o "nepotismo" da imagem, escrevendo que Ivanka não tem por que estar na Casa Branca. E porque a cadeira da Sala Oval está normalmente reservada ao presidente, houve mesmo quem tivesse comentado: "Ivanka, ninguém te elegeu". Outros escreveram: "não fizeste nada para merecer esse lugar à mesa exceto seres filha de um pai rico e com uma gravata demasiado comprida".

A atitude da filha de Trump também foi aplaudida pelos apoiantes do presidente, que elogiaram o trabalho que tem feito e como desempenha um papel exemplar para todas as mulheres. Mas a grande maioria das reações foi negativa, repetindo-se a situação que acontecera quando Ivanka decidiu colocar nas redes sociais uma imagem dela e do marido Jared Kushner - conselheiro de Trump - vestidos com roupa de gala, numa altura em que grande parte do país se manifestava contra a ordem executiva assinada pelo presidente Trump, entretanto suspensa, que proibia a entrada nos EUA de cidadãos originários de sete países maioritariamente muçulmanos.

Nesta ocasião, Ivanka foi acusada de falta de sensibilidade, por ter colocado uma imagem de festa numa altura em que o país, em tumulto, reagia ao veto migratório do presidente.

Mais recentemente, a filha de Trump voltou a estar no centro da polémica depois de a Nordstrom ter anunciado que iria deixar de vender a linha de vestuário de Ivanka, motivando um "tweet" irritado do próprio presidente e um comentário amplamente criticado de Kellyane Conway, conselheira de Trump, que fez publicidade à marca de Ivanka numa comunicação institucional da Casa Branca.