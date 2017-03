Pub

Crime aconteceu durante um "tratamento" num curandeiro

Um idoso de 61 anos de idade morreu atacado por "um jovem possuído por espíritos malignos" durante um "tratamento" num curandeiro em Chitobe, no centro de Moçambique, disse hoje a polícia à Lusa.

O idoso foi morto à paulada por um jovem de 31 anos, com quem estava internado num compartimento da casa de um curandeiro para tratamentos, "depois de uma falha no diagnóstico de uma doença psiquiátrica, quando ficou possuído e começou com convulsões", segundo Elsidia Filipe, porta-voz do comando da Polícia de Manica.

"Esta ação ocorreu quando as partes envolvidas neste caso criminal estavam num curandeiro na condição de doentes" precisou Elsidia Filipe, que manifestou preocupação com a onda crescente de mortes de pacientes nos consultórios de curandeiros.

Sem indicar números de pacientes que morreram nas mãos de curandeiros este ano, a Polícia assegura que há um registo crescente a cada mês de homicídios que ocorrem nas casas dos médicos tradicionais, geralmente com pacientes na condição de internados.

"A Polícia em Manica volta a chamar atenção ao cidadão em geral no sentido que trate desta matéria com mais zelo e com mais atenção. Quando fizemos as averiguações, o indiciado disse que estava possuído por espíritos malignos" frisou Elsidia Filipe, acrescentando que o homicida do idoso foi detido.

Entretanto, a Associação de Ervanários de Moçambique (AERMO) e a Associação de Médicos tradicionais de Moçambique (AMETRAMO), em Manica, asseguraram que os internamentos não são permitidos a doentes com patologias convencionais e prometeram investigar as mortes.

O último inquérito nacional sobre causas de mortalidade em Moçambique, de 2010, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), concluiu que cerca de 27% dos óbitos registados entre 2007 e 2008 em Moçambique ocorreram quando os pacientes procuravam tratamento em curandeiros, maioritariamente sofrendo de malária e VIH/Sida, duas das principais causas de morte no país em todos os grupos etários.

A maioria das mortes às mãos dos curandeiros ocorreu na zona rural, sendo Sofala, Zambézia, Manica, Tete e Nampula as províncias que mais mortes de doentes de malária em tratamento nos médicos tradicionais registaram.