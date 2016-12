Pub

Duas outras pessoas foram detidas noutra operação policial

Um homem foi detido em Cugnaux, no sudoeste de França, por suspeitas de estar a planear um atentado para a noite de fim de ano, avança a agência Reuters, que cita fonte policial. Duas outras pessoas foram detidas num outra operação policial, em Toulouse.

De acordo com a agência noticiosa, o suspeito de querer cometer um ataque na noite de 31 de dezembro já era conhecido das autoridades. Uma das pessoas detidas em Toulouse é suspeita de ter planeado um ataque a uma esquadra da polícia.

Ambas as operações policiais decorreram na terça-feira.

França, Alemanha e Reino Unido aumentaram a vigilância nas últimas semanas, sobretudo nos locais turísticos das cidades de maior densidade populacional.

Anis Amri, autor do atentado ao mercado de Belim, na Alemanha, a 19 de dezembro, esteve na cidade francesa de Lyon antes de ter sido detetado em Itália, onde foi abatido pelas autoridades, mostraram imagens captadas por câmaras de vigilância.

Entretanto, em Berlim, foi hoje detido um alegado cúmplice do autor do ataque com o camião: um tunisino de 40 anos.