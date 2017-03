Pub

Polícia Nacional vai fazer o "devido acompanhamento" da projeção do filme em Luanda. Filme deve ser exibido em horários adequados e a entrada de menores impedida

O Ministério da Cultura de Angola confirmou hoje, em comunicado, que vai solicitar o "devido acompanhamento" da Polícia Nacional à projeção, em salas de cinema de Luanda, do filme "Cinquenta sombras mais negras de Grey", de cariz erótico.

Na mesma nota, o ministério admite que "tomou conhecimento, com bastante preocupação, de informações disponibilizadas nas redes sociais" sobre a exibição deste filme, "com conteúdo inapropriado para menores de 16 anos".

"Por esse facto está a desenvolver esforços com instituições competentes, como a Polícia Nacional, para o devido acompanhamento", lê-se.

O Ministério da Cultura informa ainda que a classificação etária dos filmes é definida pelas entidades públicas de cada país "em função da respetiva realidade cultural" e que no caso concreto o filme em causa "não obteve qualquer classificação para exibição no território nacional".

Acrescenta o comunicado que à luz da Lei do Cinema e do Audiovisual, antes da sua exibição os filmes devem ser "objeto de avaliação de uma comissão de visionamento e que os agentes exibidores de cinema devem estar registados", junto do Instituto Angolano do Cinema e do Audiovisual.

"Nesse sentido, solicita-se aos agentes do setor da distribuição e exibição a tomarem as medidas no sentido de inserir na sua programação os filmes com conteúdos eróticos ou pornográficos para horários adequados, devendo ser impedida a entrada de menores em tais sessões", lê-se ainda.