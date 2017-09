Pub

Instigador do suicídio foi detido da Argentina, mas a polícia do País Basco sabe que o responsável recrutava jovens de ambos os lados do Atlântico

Uma investigação da polícia do País Basco conseguiu impedir um suicídio coletivo de um grupo de jovens que fora combinado através das redes sociais, avança o El País. O número total de membros do grupo não foi revelado, nem as diferentes nacionalidades, ainda que o Departamento do Interior basco tenha confirmado que uma jovem é natural de Guipúzcoa, San Sebástian.

De acordo com o jornal espanhol, a investigação envolveu vários organismos internacionais de ambos os lados do Atlântico, nomeadamente a Interpol, tendo sido detido na Argentina o presumível instigador do suicídio. Trata-se de um jovem de 17 anos.

A operação da Ertzaintza, a polícia do País Basco, começou a 19 de julho, depois de os agentes terem detetado nas redes sociais o apelo a um pacto de suicídio feito a pessoas de vários países. O suicídio teria lugar no final do ano. Porém, dias depois, a polícia percebeu que a data tinha sido antecipada para 17 de agosto, aniversário da morte de uma pessoa próxima, pelo que enviaram pedidos urgentes a vários fornecedores de internet para conseguirem localizador o instigador, que seria então identificado na Argentina.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O jovem de 17 anos foi detido a 11 de agosto, seis dias antes da data prevista para o suicídio em massa. No domicílio foram encontradas várias facas e gaze impregnada de sangue, escreve o El País, estando o jovem sob tutela dos serviços de psiquiatria.

A Ertzaintza, citada pelo jornal, referiu que ainda que possam haver semelhanças neste pacto de suicídio com o jogo da Baleia Azul - cujo objetivo também é levar ao suicídio dos participantes - neste caso não havia uma evolução progressiva, em que as vítimas vão enfrentando diferentes desafios até à morte: o instigador tentava apenas conseguir o compromisso do grupo para que se consumasse o maior número de mortes.