Tanto a mulher do embaixador da Grécia no Brasil como o seu amante foram presos

Um agente da polícia civil brasileira confessou ter assassinado o embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, de 59 anos. Sérgio Gomes Moreira Filho, de 29 anos, é amante da mulher de Kyriakos Amiridis e o motivo do crime foi passional, segundo as autoridades.

Quatro pessoas foram detidas esta sexta-feira, após ter sido confirmado que o corpo carbonizado na quinta-feira encontrado na quinta-feira dentro do carro que o diplomata tinha alugado era o de Kyriakos Amiridis.

Entre os detidos estão o agente da polícia civil e Françoise Amiridis, a mulher do embaixador, segundo o G1.

O embaixador da Grécia estava desaparecido há três dias e as autoridades acreditam que tenha sido assassinado dentro de casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Sérgio Moreira contou à polícia militar que se envolveu numa luta com o embaixador e usou a arma do diplomata para o balear. Depois colocou o corpo no carro que o embaixador tinha alugado.

Françoise Amiridis deu queixa do desaparecimento do marido à polícia na quarta-feira, dizendo que o marido saiu de casa segunda-feira à noite e não regressou. Os dois são casados há 15 anos e têm uma filha de 10 anos.

O diplomata, que foi cônsul da Grécia no Rio de Janeiro entre 2001 e 2004 e assumiu o cargo de embaixador em Brasília no início deste ano, passava as férias de final de ano no Rio de Janeiro.