Pelo menos 40 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas hoje num duplo ataque bombista contra um cemitério em Damasco, capital da Síria, anunciou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

As duas explosões ocorreram na zona do cemitério de Bab al Saghir, no bairro de Al Shagur, tendo uma das explosões atingido um autocarro que se encontrava no local, segundo a organização não-governamental.

A maioria das vítimas são peregrinos xiitas iraquianos, informou a televisão estatal do Iraque citando o ministro dos Negócios Estrangeiros do país.

