A medida é uma consequência do período de seca que decorre por toda a Itália

Durante um período de seca prolongada em muitas partes de Itália, o Vaticano começou a desligar, na segunda-feira, as mais de 100 fontes existentes no Estado.

A iniciativa vai de acordo com os ensinamentos do Papa Francisco sobre o ambiente, tema sobre o qual apresentou uma encíclica, em 2015, onde constam os seus maiores medos ecológicos, denunciando as práticas de desperdício e sublinhando a importância da água potável.

Em declarações à agencia noticiosa Reuters, o porta-voz do Vaticano, Greg Burke, afirmou ser a primeira vez que alguém poderá recordar um acontecimento como este, sendo esta a forma de o Vaticano demonstrar a sua solidariedade para com Roma perante o período de seca vivido.

"Esta decisão está em consonância com o pensamento do Papa sobre ecologia: Não podemos desperdiçar e por vezes temos de estar dispostos a fazer um sacrifício", acrescentou o porta-voz.

Esta primavera foi a terceira mais seca de Itália em 60 anos. Na cidade de Roma, que tem registado níveis de chuva mais baixos que a média, a maioria das fontes e bebedouro tinham já sido desligados. As autoridades estão ainda a ponderar racionar o consumo de água.

Nos próximos dias, todas as fontes do Vaticano serão desligadas progressivamente. Na Praça de São Pedro, o exemplo está dado: as duas fontes do século XVII já não deitam água.