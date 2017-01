Pub

Papa Francisco exorta bispos a terem tolerância zero com abusos sexuais

O papa Francisco exortou hoje os bispos a terem "tolerância zero" com os casos de abuso sexual de menores por membros do clero, numa carta por ocasião dos "Santos Inocentes", hoje divulgada.

"Precisamos de ter a coragem necessária para implementar todas as medidas e proteger em tudo a vida das nossas crianças, para que tais crimes não se repitam mais. Assumamos clara e lealmente tolerância zero em relação a este assunto", afirmou o papa.

Na carta dirigida aos bispos a 28 de dezembro, Francisco convidou-os a escutarem o "choro e o gemido daquelas crianças" e também da Igreja que, disse, "chora por causa da dor das suas crianças, mas também porque conhece o pecado de alguns dos seus membros".

"O sofrimento, a história e a dor dos menores que foram abusados sexualmente por sacerdotes. Pecados que nos envergonham. Pessoas que os tinham à sua responsabilidade destroçaram a sua dignidade", lamentou o papa.

Na carta, o papa Francisco recordou também as situações dramáticas que afetam milhões de crianças em todo o mundo.