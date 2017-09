Pub

Úsuga é o líder do Clã do Golfo e o criminoso mais procurado de Colômbia

Dairo Antonio Úsuga David, mais conhecido por Otoniel, é o líder do Clã do Golfo, uma organização criminosa que se dedica principalmente ao narcotráfico e à extorsão, sendo o criminoso mais procurado de Colômbia, substituindo Pablo Escobar, o narcotraficante que ficou conhecido como "senhor da droga colombiano".

Uma crónica do jornal El Mundo estabelece a comparação ente Úsuga e Escobar, verificando que são o oposto. O "senhor da droga colombiano" era apaixonado por carros de luxo e na sua propriedade, "Hacienda Nápoles", constavam artigos luxuosos e raros, como um jardim zoológico com animais selvagens trazidos de África.

Por outro lado, Úsuga trocou os centros urbanos e as dispendiosas propriedades por florestas, preferindo uma cama de rede e uma cabana que foi descoberta, na quinta-feira, pelas autoridades colombianas. O esconderijo de Otoniel era uma improvisada casa de madeira, localizada em Las Pavas, na zona rural de Turbo, Colômbia.

O Clã do Golfo foi formado por ex-paramilitares das milícias de extrema-direita, constituídas sobretudo por proprietários rurais para combater os grupos de guerrilha de esquerda marxista, como as FARC e o ELC. A organização criminosa chegou a contar com quase 4.000 homens, mas, devido às últimas ofensivas do Governo, este número foi reduzido para cerca de 1.800 homens.

De acordo com a fundação InSight Crime, o Clã do Golfo, que opera na região noroeste de Urabá, é conhecido por contratar gangues de rua locais para tráfico, extorsão e assassinatos.

As operações contra este grupo, de origem paramilitar, permitiram ao Estado colombiano confiscar bens num valor superior a 144 milhões de euros, além de toneladas de cocaína.

O presidente da Colômbia afirmou, na terça-feira, que recebera uma manifestação expressa da vontade de Úsuga se submeter à Justiça, reforçando que não havia a possibilidade de negociação politica, ainda que possam existir alguns benefícios dependendo de várias condições.

Úsuga confirmou, através de um vídeo, a intenção de o grupo negociar com o Governo e de se entregar à Justiça.

As buscas por Úsuga decorrem por terra, mar e ar, sendo procurado por 2.000 militares e 1.000 policias, além de meios aéreos, como helicópteros e aviões. Os EUA adicionaram ainda uma recompensa de cinco milhões de dólares pela captura de Otoniel.

Vários familiares de Úsuga foram detidos nos últimos anos, incluindo a sua mulher Blanca Senobia Madrid Benjumea, conhecida por "La Flaca", em fevereiro de 2015, e na terça-feira, a sua prima Yuliana Andrea Manco David. O segundo líder do grupo, Roberto Vargas Gutiérrez, mais conhecido por "Gavilán" foi abatido, no dia 1 de setembro, pelas autoridades, numa operação contra o Clã do Golfo.