Adolescentes não chamaram as autoridades. Nem ajudaram o homem. Limitaram-se a filmar. E rir

Dois jovens de 14 e 16 anos filmaram um homem a morrer afogado num lago em Cocoa, no estado norte-americano da Florida, e não o ajudaram. No vídeo, depois publicado nas redes sociais, os adolescentes ficam na margem a rir-se enquanto Jamel Dunn, de 32 anos, pede ajuda.

"Sai da água, vais morrer", grita um dos adolescentes no vídeo com cerca de um minuto. "Não devias ter entrado aí", disse outro, segundo o jornal Florida Today.

O incidente ocorreu a 9 de julho, mas apenas esta semana o caso foi divulgado pela polícia norte-americana.

Jamel Dunn tinha uma deficiência motora e usava uma bengala para andar. Segundo a porta-voz da polícia de Cocoa, Yvonne Martinez, Dunn entrou sozinho na água 10 a 15 minutos depois de ter tido uma discussão com a noiva. Deixou para trás dois filhos.

"Os rapazes estavam no parque naquele dia a fumar marijuana quando viram Dunn a entrar na água", explicou Martinez. "Ele começou a gritar por ajuda e eles só se riram. Passaram o tempo todo a rir e não chamaram a polícia", continuou. "Ele estava a pedir que alguém o ajudasse e eles apenas começaram a gravar e ficaram a assistir até ele morrer".

Quando os jovens, que não foram identificados, perceberam que Dunn estava em apuros sérios, um perguntou ao outro: "Meu, tens medo de ver pessoas mortas?"

"Oh, ele acabou de morrer", disse um dos adolescentes no vídeo antes de saírem do local.

A noiva reportou o desaparecimento de Dunn à polícia a 12 de julho e dois dias depois, a 14 de julho, o corpo do homem foi encontrado no lago.

A polícia afirmou que os adolescentes não pareciam estar arrependidos nem mostraram nenhum sinal de remorsos pelo incidente.

O caso está a chocar a comunidade. A irmã de Dunn, Simone Scott, mostrou-se muito abalada pelo sucedido e disse que o caso não faz sentido. "Concordo que eles não eram obrigados a ajudar, mas deviam ter chamado o 112", escreveu Scott nas redes sociais. "Por favor, ajudem-me a compreender".

O gabinete da procuradoria da Florida estar "extremamente tristes e chocadas pela forma como o sr. Dunn perdeu a vida e pelas ações das testemunhas da tragédia".