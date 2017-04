Pub

Momento foi captado em vídeo e está a ser viral nas redes sociais

Um truque de magia na rua, gravado em vídeo e posto a correr mundo no YouTube, tornou-se rapidamente viral não por causa da maravilha da ilusão mas porque a coisa correu mal.

Não se sabe exatamente quem são os protagonistas da história, nem em que cidade da China o momento acontece, mas o vídeo vale pelo insólito.

Em causa uma variante do tradicional truque de cortar uma pessoa ao meio. Só que ao contrário do que é normal, aqui não se usa uma caixa fechada nem uma rapariga elegante.

Como se pode ver no vídeo, o truque estava a correr como (provavelmente) era suposto até que alguém lança fulminantes aos pés do mágico. E a ilusão desfaz-se.

O companheiro do ilusionista estava afinal sentado numa estrutura metálica. Só que assustou-se com as explosões e... fugiu.

