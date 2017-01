Pub

O novo Presidente da Bulgária, general na reserva Rumen Radev, anunciou hoje a dissolução do parlamento para a próxima sexta-feira e convocou eleições gerais antecipadas, que devem decorrer a 26 de março.

O jurista e ex-presidente do parlamento (2001-2005) Ognyan Gerdzhikov, 70 anos e catedrático de Direito pela universidade de Sófia, vai ocupar o cargo de primeiro-ministro interino até ao escrutínio, divulgou em comunicado a Presidência búlgara.

O conservador populista Boiko Borisov demitiu-se de primeiro-ministro em 14 de novembro, um dia após a derrota na segunda volta das presidenciais da sua correligionária Tsetska Tsacheva. Candidato independente apoiado pelo Partido socialista búlgaro (BSP), Radev foi eleito com 59,37% dos votos.

A Bulgária permanecia em crise institucional, mas com um governo em funções. A legislação do país balcânico impedia a dissolução do parlamento até à tomada de posse de Rumen Radev, um ex-general pró-russo que assumiu funções no sábado.

As últimas sondagens fornecem vantagem ao Cidadãos para o Desenvolvimento Europeu da Bulgária (GERB) -- o partido de Borisov e até agora no poder --, com 32,5% das intenções de voto, uma vantagem de 3% face aos sociais-democratas do BSP.