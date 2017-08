Pub

Desejo de evitar Mar-a-Lago surge na sequências das polémicas declarações do presidente norte-americano, proferidas depois dos protestos e confrontos de Charlottesville

Já vão em nove as instituições não-governamentais e de assistência social que, apenas nesta semana, cancelaram galas que estavam programadas para ter lugar no Mar-a-Lago Club de Donald Trump. Neste sábado foi a vez da Fundação para a Preservação de Palm Beach, que zela pelo património arquitetónico da ilha, desistir dos planos para um evento previsto previsto para o mês de março.

Conta o The Washington Post que a fundação em causa era um dos novos clientes do clube de Trump e que, no passado, num evento semelhante realizado noutro lugar, desembolsou cerca de 244 mil dólares (207 mil euros) no arrendamento do espaço e em catering.

Dos 16 eventos que estavam previstos para a próximo temporada social, nove já foram cancelados. O desejo de evitar Mar-a-Lago surge na sequências das polémicas declarações do presidente norte-americano, proferidas depois dos protestos e confrontos de Charlottesville, a 12 de agosto, que resultaram na morte de uma pessoa. Donald Trump, apesar de ter condenado a violência, num primeiro momento disse que havia culpa de ambos os lados, algo que, para muitos, significou não fazer uma distinção moral entre neo-nazis e supremacistas brancos e manifestantes anti-fascistas.

A Cruz Vermelha norte-americana foi uma das instituições a cancelar os planos de organizar uma gala em Mar-a-Lago. "A Cruz Vermelha providencia assistência a todos aqueles que têm necessidade de ajuda sem fazer qualquer tipo de discriminação - independentemente da nacionalidade, raça, crenças religiosas, orientação sexual ou posicionamento político - e temos que ser claros e inequívocos na defesa desse princípio", escreveu, numa carta dirigida aos funcionários, Gail McGovern, o diretor executivo.