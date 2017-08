Pub

Autoridades não conseguem explicar causa da neblina, que causou irritação os olhos e garganta

Uma neblina misteriosa na costa de Sussex, sul de Inglaterra, levou dezenas de pessoas ao hospital com queixas de irritação na garganta e nos olhos. As autoridades não conseguem explicar as causas dessa neblina, mas, no domingo à tarde, aconselharam a população a fechar janelas e portas e a afastarem-se das praias.

A polícia local explicou que a neblina veio do mar e que os últimos relatos dos sintomas de irritação chegaram cerca de três horas depois das primeiras queixas. De acordo com a mesma fonte, cerca de 150 pessoas terão recebido tratamento no hospital de Eastbourne. No entanto, não houve necessidade de internamento de nenhum dos queixosos.

As autoridades aconselharam quem sofresse de irritação causada por esta neblina que lavasse os olhos com água e sabão.

Inicialmente, associou-se a neblina a coro, mas as autoridades descartaram essa como a origem da situação, estando a investigar. Acreditam, contudo, que se tratou de um caso isolado.