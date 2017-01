Moro diz que sem Teori não havia Lava-Jato

Pub

Juiz federal antecipa regresso de férias para ir hoje ao funeral de Teori Zavascki, relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal, morto, na quinta-feira, na queda do avião em que seguia. Incidente vai ser alvo de uma investigação.

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da conhecida Operação Lava-Jato, antecipou o regresso de férias para participar hoje no funeral de Teori Zavascki, juiz do Supremo Tribunal Federal, morto num acidente de avião esta quinta-feira à tarde.

"Sem ele não teria havido Operação Lava-Jato", disse Moro, em comunicado oficial, declarando-se perplexo com a morte do juiz de 68 anos naquele incidente. "Espero que o seu legado, de serenidade, serenidade e firmeza na aplicação da lei, independente dos interesses envolvidos, ainda que poderosos, não seja esquecido", acrescentou, sobre o relator naquele tribunal da Operação Lava-Jato. Esta envolve, como é amplamente conhecido, pessoas de foro privilegiado, como congressistas e ministros.

Teori morreu quando o avião em que seguia se despenhou no Paraty, litoral do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros do Rio confirmou que pelo menos três pessoas perderam a vida na queda do aparelho. A capacidade da aeronave era para sete pessoas (incluindo tripulantes). O Ministério Público Federal e a Polícia Federal indicaram que vão abrir investigações para determinar as causas da queda do avião, noticiaram os media brasileiros como o site de notícias G1.

Antes do acidente, o juiz Teori trabalhava nas informações recolhidas com base em delações premiadas de mais de 70 quadros de topo da construtora Odebrecht, consideradas cruciais, já que informações passadas para a imprensa sobre as revelações já envolveram o próprio Michel Temer, o ex-presidente brasileiro Lula da Silva e dezenas de políticos brasileiros.

De acordo com o mesmo site, é provável que ocorram alterações no calendário da Lava-Jato, uma vez que o próximo passo era o da homologação da delação premiada da Odebrecht - prevista para o início do mês de fevereiro. Esta fase poderá sofrer algum atraso até que seja designado um novo relator para tratar dos processos contra políticos no STF.

Assim como se encheram de imediato com teorias da conspiração sobre a morte de Teori, as redes sociais encheram-se também de especulações sobre a sua sucessão. Entre os vários nomes postos a circular está o de Sérgio Moro. Numa entrevista concedida ao Broadcast, o serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, o juiz do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello sugeriu o nome do atual ministro da Justiça brasileiro, Alexandre de Moraes, para o lugar de Teori Zavascki. Este é o ministro cuja demissão tem sido pedida por alguns setores após rebeliões mortíferas em várias prisões do país.