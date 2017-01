Pub

Rapaz de 9 anos não tem ninguém a quem deixar o menino de dois

Um menino filipino de nove anos leva o irmão mais novo para a escola todos os dias porque não o quer deixar sozinho em casa. Imagens de Matteo Baño com o irmão de dois anos sentado ao colo na sala de aula tornaram-se virais esta semana, após terem sido publicadas no Facebook pela professora de Matteo.

Shyla Blasico, professora primária da escola J. Blanco em Cotabato do Sul, nas Filipinas, contou a história do aluno de Matteo e do irmão numa publicação esta quarta-feira.

Blasico explicou que a mãe dos meninos morreu no ano passado devido a complicações na gravidez. A mulher tinha uma gravidez ectópica, isto é, o embrião estava a desenvolver-se fora do útero, e acabou por deixar três meninos pequenos.

Como o pai de Mattteo trabalha como carpinteiro e não há ninguém que possa ficar com o menino durante o dia, Matteo e o irmão mais velho fazem turnos para cuidar do menino de dois anos, conforme contou a professora ao jornal local ABS CBN.

Matteo não quer faltar à escola e, por isso, leva o irmão mais novo.

As imagens dos irmãos foram partilhadas mais de 18 mil vezes no Facebook, criando uma onda de solidariedade de pessoas que querem ajudar os meninos.

Shyla Blasico agradeceu esta sexta-feira a todos aqueles que doaram roupa ou comida e publicou fotografias da casa onde os irmãos vivem.

