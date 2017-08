Pub

Primeiro uma fase de transição em que nada ou quase nada muda. E depois desse período temporário um "sistema o mais livre possível e sem fricções". No que diz respeito ao brexit, são estas as intenções do governo britânico para as questões aduaneiras.

Mas Bruxelas não está interessada, para já, em discutir este assunto. De acordo com a agência Reuters, a Comissão Europeia mantém que não negociará sobre a futura relação com o Reino Unido antes de haver um acordo sobre os direitos dos cidadãos da UE que vivem em território britânico e sobre a compensação financeira relativa ao divórcio. "Vamos estudar as posições do Reino Unido à luz das diretivas do Conselho Europeu. Tal como Michel Barnier [negociador chefe da União Europeia] já disse várias vezes não é possível "comércio sem fricções" fora do mercado único e da união aduaneira", disse aos jornalistas um porta-voz da Comissão Europeia.

O executivo de Theresa May anunciou ontem que irá tentar negociar com a UE um período de transição pós-brexit que permita evitar um potencial caos nas alfândegas a seguir a março de 2019. O reverso da medalha é que essa solução impedirá o Reino Unido de, nesse período, implementar novos acordos bilaterais de comércio com outros países.

David Davis, ministro do brexit, defende que durante o referido período de transição o governo britânico pode negociar novos acordos. Mas Bruxelas, segundo a imprensa britânica, não concorda e sublinha que o Reino Unido não pode fazer negociações bilaterais durante as fases de transição.

De acordo com o documento que o governo britânico tornou público ontem, durante o período de transição - uma espécie de união aduaneira temporária com a UE - continuaria a existir livre circulação de mercadorias entre o Reino Unido e a União Europeia e ambos partilhariam as mesmas tarifas em relação a países terceiros. No fundo, os britânicos continuariam a fazer parte da união aduaneira apesar de já terem saído. "Estar ao mesmo tempo dentro e fora da União Aduaneira é uma fantasia", escreveu no Twitter Guy Verhofstadt, o responsável máximo do Parlamento Europeu para as negociações do brexit.

Findo o referido período de transição - que David Davis antevê que seja de dois anos -, o governo britânico abre caminho a duas alternativas: um "muito simplificado acordo aduaneiro" ou "uma nova parceria aduaneira". A primeira passaria por uma suavização dos controlos aduaneiros com recurso a tecnologia e a segunda consistiria em encontrar formas de evitar completamente as fronteiras. Esta última é a mais ambiciosa e implicaria copiar a legislação e as tarifas europeias para os bens que tenham como destino os países da UE.

Em grande parte o futuro da relação aduaneira entre Londres e Bruxelas depende da vontade dos 27 Estados-membros da UE. Além disso, aquilo que o Reino Unido quer também não é totalmente claro. Essa falta de clareza, admite Davis, pode ser propositada. "Por vezes vocês [jornalistas] terão dificuldade em entender as nossas intenções. Isso é deliberado. Nos processos negociais, de vez em quando é preciso uma ambiguidade construtiva", disse ontem o ministro numa entrevista a um programa de rádio da BBC.

David Davis, agora em declarações à ITV, confidenciou que está convencido de que a vontade de Bruxelas em punir o Reino Unido está a esmorecer: "Havia o medo de que nós fôssemos o primeiro de vários países a querer sair. Depois da vitória de Emmanuel Macron [em França] esse receio diminuiu. Já não têm tanto medo, por isso a brigada punitiva está também a diminuir".

No documento revelado ontem, o governo britânico aproveitou também para tentar colocar alguma pressão nos ombros da União Europeia, ameaçando que, sem um acordo para o brexit, o Reino Unido, a nível comercial, trataria os Estados-membros como se fossem países terceiros: "As importações da UE passariam a estar sujeitas a obrigações aduaneiras e a impostos sobre o valor acrescentado". De acordo com Davis, as exportações anuais de bens e serviços do Reino Unido para a União Europeia ascendem a 230 mil milhões de euros e as importações situam-se nos 290 mil milhões.