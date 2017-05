Pub

Uma manifestação anti-austeridade em Atenas transformou-se hoje num protesto violento, num dia de greve geral que parou voos, barcos e transportes públicos e juntou milhares nas ruas de várias cidades gregas.

De acordo com a agência Associated Press (AP), um pequeno grupo de manifestantes lançou cocktails molotov e 'very lights' à polícia de choque, em Atenas, depois de terminadas as manifestações, nas quais participaram cerca de 12 mil pessoas e que decorreram de forma pacífica, tendo os agentes respondido com gás lacrimogéneo.

Perto da zona onde decorreram os confrontos, agentes da polícia bloquearam a entrada do edifício onde está situado o ministério das Finanças.

Os protestos decorreram no dia em que se realiza a primeira greve geral do ano, uma mobilização convocada pelos principais sindicatos do país contra a lei que engloba todas as medidas necessárias para fechar a segunda revisão do programa de resgate.

O pacote legislativo, que será debatido hoje no parlamento e cuja votação está prevista para quinta-feira, inclui um corte nas pensões a partir de 2019 e subidas de impostos a partir de 2020.

Os sindicatos batizaram esta medida de "quarto memorando" por tratarem-se de ajustes adicionais, não previstos no terceiro resgate, que se aplicarão quando terminar o programa atual.

A coligação governamental de esquerda concordou com os cortes como parte de um acordo com os credores internacionais, para que libertem fundos do resgate.

