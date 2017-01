Pub

Aparelho foi alugado por uma fundação privada para ajudar a combater os maior incêndios florestais do país.

Um Boeing 747-400 Super Tanker, o maior avião cisterna do mundo, chegou hoje ao Chile para ajudar no combate aos maiores fogos florestais de que há memória no país. O aparelho é capaz de transportar 75 mil litros de retardante de fogo, que liberta em até oito descargas.

Uma fundação privada está a pagar a deslocação do aparelho até ao Chile, assim como os primeiros dias de atividade. São dois milhões de dólares que a psicóloga chilena radicada há dez anos nos EUA, Lucy Ana Avilés, e o marido, Ben Walton (neto do fundador da cadeia de lojas Walmart e herdeiro da sua fortuna), vão pagar através da sua fundação Ventos do Sul. "Depois de conhecer toda esta desgraça, decidir mobilizar-me e ajudar", disse Avilés ao jornal La Tercera.

O aparelho chegou esta madrugada ao aeroporto Artur Merino Benítez, em Santiago do Chile, e vai atuar na região de Maule.

"Nunca vimos uma coisa desde tamanho, nunca na história do Chile. E a verdade é que os bombeiros estão a fazer tudo o que é humanamente possível e vão continuar até os fogos estarem controlados", disse a presidente chilena, Michelle Bachelet, que visitou a região de Maule, uma das mais afetadas.

A presidente Michelle Bachelet visitou a região de Maule, uma das mais afetadas | EPA/ALEX IBAÑEZ

Os incêndios florestais são comuns durante os longos, quente e áridos verões chilenos, mas a seca que dura há quase uma década, conjugada com temperaturas anormalmente elevadas, criaram as condições perfeitas para o cenário atual.

Ajuda internacional da França, dos EUA, do Peru e do México tem chegado ao país, que declarou na semana passada o estado de emergência por causa dos incêndios que já destruíram localidades, fábricas e muitas vinhas, num país conhecido pelo seu vinho.

Pelo menos 85 fogos estão ativos, cobrindo 190 mil hectares, sendo que 35 ainda estão fora de controlo. Bachelet disse que alguns dos fogos podem ter sido ateados de propósito, tendo já havido várias detenções.

Um bombeiro voluntário, de 35 anos, morreu hoje quando combatia as chamas em Constituición, na região de Maule. São já quatro os que perderam a vida por causa dos incêndios desde a semana passada.