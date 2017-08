Pub

Os gastos do atual presidente francês são, apesar de tudo, mais baixos do que os do antecessor François Hollande

O Palácio do Eliseu confirmou esta quinta-feira que o presidente Emmanuel Mácron gastou 26 mil euros em serviços de maquilhagem desde que foi eleito.

Mácron, ao contrário dos seus antecessores, não contratou uma maquilhadora a tempo inteiro - em vez disso, depois das eleições de 7 de maio, pediu à maquilhadora que o acompanhou na campanha para trabalhar em regime de prestação de serviços.

Assim, segundo o Le Point, o Eliseu recebeu duas faturas, uma de 10 mil euros e outra de 16 mil euros - que correspondem a diferentes tipos de serviços, desde conferências de imprensa e deslocações ao estrangeiro, onde esses serviços são necessários e a maquilhadora precisa acompanhar o presidente.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

De acordo com o Huffpost, o Eliseu afirmou que estes serviços foram tão caros porque houve alguma urgência e garantiu que estes gastos vão ser reduzidos significativamente.

Os gastos são mais baixos que os do antecessor François Hollande, que gastava cerca de 30 mil euros por trimestre, já que empregava uma maquilhadora a tempo inteiro (com um salário de seis mil euros por mês líquidos). De acordo com a Vanity Fair, Nicolas Sarkozy pagava ainda mais, oito mil euros por mês.

O ex-presidente Hollande esteve também envolvido numa polémica por ter contratado um cabeleireiro ao qual pagava 10 mil euros brutos por mês.